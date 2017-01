Paulo Afonso: em 2016 houve uma redução de 8% em acidentes de trânsito

O DEMUTRAN – Departamento Municipal de Trânsito e a Gerência de Operações de Trânsito, divulgaram na pagina oficial da prefeitura os números de acidentes de trânsito registrados na cidade de Paulo Afonso em 2016.

De acordo com o diretor do DEMUTRAN, Francisco Daniel, em 2016 houve uma redução de 8% nos acidentes em comparação a 2015. Para ele, os números são resultado do trabalho de sinalização, como a colocação de novas placas, semáforos e pintura de faixas de pedestres, realizado pelo Comando de Segurança e Trânsito (COMSETRAN) durante todo o ano, além da conscientização dos condutores.