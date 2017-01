Paulo Afonso: Campanha de vacinação contra o HPV

Teve inicio no dia 9 de janeiro, nas unidades de saúde da Rede Municipal, a vacinação contra o HPV para meninos com idade entre 12 e 13 anos. A vacina que já é oferecida para meninas desde 2014, a partir deste ano estende o atendimento para o público masculino e amplia a faixa etária das meninas para 9 a 14 anos. Em todo o estado, a campanha pretende vacinar 280 mil meninos. A definição da faixa etária para a vacinação tem como objetivo proteger crianças e adolescente antes de iniciarem a vida sexual. Bastante frequente e presente em cerca de 80% dos indivíduos que iniciaram a vida sexual precocemente, o HPV é um vírus que tem potencial para causar doenças em ambos os sexos. Para a imunização são necessárias duas doses, com intervalo de seis meses.

O secretário de Saúde do município, Ivaldo Sales Júnior, explica que “Esta é uma nova estratégia de redução dos cânceres de colo do útero, pênis e ânus, doenças diretamente relacionada ao HPV”.

Até o ano de 2016, a vacina era disponibilizada apenas para meninas. A inclusão dos meninos à lista de disponibilização gratuita foi anunciada pelo Ministério da Saúde, em outubro de 2016, mas só entrou em vigor em janeiro deste ano.