Pastoral da Criança recebe 3° Certificado de Evolução; passou de 3.400 para 4 mil crianças em toda diocese

Rosana Carvalho, coordenadora diocesana da Pastoral da Criança da diocese de Paulo Afonso, participou em dezembro do ano passado, da Assembléia Estadual da Pastoral, em Irecê-BA, e recebeu mais um prêmio: o 3º Certificado de Evolução pelo trabalho que vem desenvolvendo nestes quatro anos de Pastoral.

O prêmio recebido das mãos do médico Nelson Arns Neumann – coordenador da Pastoral da Criança Internacional e filho da saudosa Zilda Arns, corresponde ao crescimento no número de crianças atendidas, que passou de 3.400 para 4.000 mil crianças, e também pela organização e transparência com a qual Rosana trabalha a prestação de contas à entidade.

Rosana aproveitou para agradecer a todos os voluntários que ajudam no dia a dia da pastoral – cujo trabalho exige dedicação e compromisso para acompanhar os pequenos que precisam de assistência e por extensão as famílias.

″Graças a Deus que a nossa diocese está toda em ordem, a gente tem que trabalhar muito para que seja tudo com transparência assim como pede a Pastoral da Criança (com sede em Cutitiba-PR), por isso eu agradeço a todos os coordenadores de Ramo e líderes, pois o trabalho deles foi fundamental para esse crescimento de 8,5% em 2016″, disse Rosana.

Segundo explicou a coordenadora, a paróquia com mais crianças atendidas pela Pastoral é a de São João Batista em Jeremoabo.

″Quero aproveitar também para agradecer aos párocos que fazem a divulgação do nosso trabalho e assim conseguimos mais voluntários″.

Capacitação em Santa Brígida

A paróquia de Nossa Senhora da Suécia, em Santa Brígida, terá uma formação para capacitar novos líderes, no próximo dia 18 de fevereiro, pela manhã. ″Pe. Ednaldo está fazendo um grande trabalho e divulga tanto na sede como nas comunidades″.

No último sábado (07), Pe. Ednaldo reuniu vários voluntários e fiéis para a posse do novo coordenador do Ramo do setor 12, , Joildo. ″Depois do empenho de Pe. Edinaldo apareceram muitas pessoas para serem voluntárias e por isso a necessidade de fazer a formação″, explicou Rosana.

