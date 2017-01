Novo salário mínimo, de R$ 937, vale a partir deste domingo

Começa a valer neste domingo (1º) o novo salário mínimo, de R$ 937. Ele é R$ 57 mais alto do que o de 2016 (R$ 880), ou 6,48%.

O valor que entra em vigor, porém, é menor do que o previsto inicialmente na Lei Orçamentária Anual, enviada ao Congresso em outubro pelo governo, e que estimava o mínimo de 2017 em R$ 945,80.

Segundo o governo, o valor menor que o previsto se deveu à inflação mais baixa que a estimada anteriormente.

Como foi calculado o valor

O salário mínimo é reajustado com base na inflação do ano anterior, levando em conta o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), mais o aumento do PIB (Produto Interno Bruto) de dois anos antes (no caso, 2015).

Como em 2015 o PIB teve variação negativa (-3,77%), esse valor não é levado em conta, e o mínimo foi ajustado apenas pela inflação.

Na proposta para o orçamento de 2017, enviada ao Congresso em outubro, o governo previa um aumento de R$ 65,80 para o salário mínimo, fazendo com que ele chegasse a R$ 945,80. A proposta inicial levava em conta uma previsão de 7,5% para a inflação em 2016.

A previsão do Ministério da Fazenda para a inflação, porém, caiu para 6,74%, o que alterou também o valor do salário mínimo que entra em vigor neste domingo.