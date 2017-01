Municípios baianos recebem ambulâncias de alta complexidade e para atenção básica

Vinte municípios baianos receberão do governo federal ambulâncias para atendimentos de alta complexidade e para atenção básica. Cada uma das cidades terá direito a um veículo. As ambulâncias estão entre as 340 que serão enviadas para municípios de todo o país.

De acordo com o deputado federal Lúcio Vieira Lima (PMDB-BA), as de alta complexidade foram usadas durante as Olímpiadas do ano passado, enquanto as que serão usadas em atendimentos básicos são para renovação da frota.

As cidades de Alagoinhas, Camaçari, Chorrochó, Itapetinga, Livramento de Nossa Senhora, Maetinga, Paramirim, Santa Rita de Cássia, Vera Cruz e Vitória da Conquista receberão os veículos de alta complexidade. Já as de Cândido Sales, Carinhanha, Castro Alves, Itambé, Jaguarari, Laje, Medeiros Neto, Poções, Prado, Presidente Tancredo Neves foram contempladas com ambulâncias usadas na atenção básica. BN