Mega-Sena acumula e vai a R$ 25 milhões; veja os números sorteados

Ninguém acertou os números do concurso 1.894 da Mega-Sena, cujo prêmio estava estimado em R$ 11 milhões, sorteado na noite de sábado (14),em Belém. As dezenas premiadas foram: 21 – 31- 35 – 53 – 54 – 57.

Com isso, no próximo concurso, o valor do prêmio máximo da Mega pode chegar a R$ 25 milhões.

Os donos das 37 apostas que acertaram a quina terão direito a R$ 56.148,15 cada um. Já a quadra rendeu o prêmio de R$ 1.074,91, com 2.761 jogos ganhadores.

Em 2017, ninguém ainda teve a sorte de acertar os seis números da loteria. A última vez em que o prêmio principal saiu em um sorteio regular foi em 22 de dezembro. No concurso 1.888, duas apostas do Estado de São Paulo acertaram a sena e dividiram o prêmio de cerca de R$ 40,1 milhões.