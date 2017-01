Marcondes vai aproximar a Câmara da população

No dia 20 de fevereiro com uma nova Mesa Diretora, a Câmara Municipal de Paulo Afonso, iniciará os trabalhos legislativos, para o biênio 2017/2018, tendo como presidente Marcondes Francisco (PSD) e os demais membros são: Leco (PHS) como 1º secretário, Leda Chaves (PDT), 2ª secretária e como vice-presidente Bero do Jardim Bahia (PT).

Marcondes Francisco tem como projeto que deverá ser analisado pelos demais colegas que é a realização de Sessões itinerante da câmara na área rural e nos bairros e assim aproximar ainda mais a população da Câmara Municipal de Paulo Afonso. Marcondes quer também por em pratica um relacionamento de harmonia entre a câmara e todos os seguimentos da imprensa e da informação.