Marcondes Francisco nomeia Carlos Belíssimo para controladoria da Câmara de Paulo Afonso

Com a eleição do novo presidente da Câmara de Paulo Afonso, o corpo administrativo da Casa começa a ser modificado. Nesta terça-feira, 3, o presidente eleito vereador Marcondes Francisco dos Santos (PSD) confirmou por portaria o nome do advogado Carlos Alberto Belíssimo, para o cargo de controlador.

Belíssimo já havia trabalhado na Câmara justamente quando Marcondes foi presidente pela segunda vez. Com isso, Marcondes deixa claro que pretende se cercar de pessoas de sua confiança. A estrutura da Casa funciona basicamente com comissionados.

A vaga de Consultor Jurídico da Casa, que era ocupada por Igor Montalvão, segundo informações, ainda não oficiais, poderá ser preenchida pelo advogado Aderval Tenório.