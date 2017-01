Manoel Rozendo é o supervisor administrativo do HMPA

Manoel Rozendo Filho volta a fazer parte da diretoria do HMPA – Hospital Municipal de Paulo Afonso, como supervisor administrativo, na administração da ex-diretora do HNAS,Maria Eunice da Silva Aragão, que também foi nomeada pelo prefeito Luiz Barbosa de Deus para assumir como diretora técnica do Hospital Municipal Vereador Aroldo Ferreira da Silva, localizado no BTN.

Manoel Rozendo já havia trabalhado no HMPA por 02 anos como supervisor administrativo e chegou a acumular o cargo de Diretor do HMPA por 05 meses. “Por ande passei: CHESF (Gerente da Divisão Financeira), INSS, HMPA, E CONTROLADORIA procurei vestir a camisa, procurando cumprir minha missão com responsabilidade, compromisso e acima de tudo honestidade, agradeço a confiança do prefeito Luiz de Deus e não medirei esforços para colaborar com sua gestão”, diz Manoel Rozendo.

Manoel Rozendo enquanto esteve à frente da administração do HMPA inovou os serviços naquele hospital, se destacando na qualidade do atendimento, melhorando a comodidade dos pacientes.

Manoel Rozendo, também assumiu o cargo de diretor administrativo da Câmara Municipal de Paulo Afonso na gestão do então presidente do Legislativo, Marcondes Francisco dos Santos, em 2013.