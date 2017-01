Mais de mil famílias beneficiárias do Bolsa Família ainda não realizaram acompanhamento de saúde

Segundo informação da Secretaria Municipal de Saúde à Coordenação do Programa Bolsa Família, em Paulo Afonso, mais de mil famílias beneficiárias do Programa ainda não realizaram o acompanhamento das condicionalidades da saúde.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social convoca os beneficiários do Programa Bolsa Família a comparecerem à unidade de saúde do seu bairro, nesta terça-feira, 17 de janeiro, data limite para o envio das informações, para o acompanhamento de saúde do segundo semestre de 2016. A meta é atender a todas as famílias que ainda não fizeram o acompanhamento.

O público alvo são as crianças com idade de até sete anos que consiste na pesagem, avaliação nutricional e vacinação; gestantes e demais mulheres entre 14 e 44 anos, inscritas no Programa, devem comparecer obrigatoriamente em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), munidas do cartão Bolsa Família e cadernetas de vacina e da gestante (se for o caso). O não comparecimento pode gerar o bloqueio e posterior cancelamento do beneficiário.

Destaca-se ainda que, por determinação do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), as condicionalidades da saúde, precisam ser realizadas rigorosamente duas vezes ao ano, com datas estipuladas no primeiro e segundo semestres.