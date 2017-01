Luiz de Deus e Flávio Henrique empossados no cargo de prefeito e vice-prefeito

Luiz Barbosa de Deus e Flávio Henrique Magalhães Lima foram empossados nos cargos de prefeito e vice-prefeito (respectivamente) na noite de domingo, 1º de janeiro de 2017,no plenário Doutor Manoel Josefino Teixeira, na Câmara Municipal. Após a cerimônia de posse, o prefeito foi conduzido ao cargo, em companhia do vice, em Cerimônia de transição do cargo realizado na Praça das Mangueiras.

Luis de Deus, ao da inicio ao seu discurso, cumprimentou o presidente da Câmara de Vereadores Marcondes Francisco, saudou as autoridades, políticos e publico presentes e afirmou por mais de uma vez em seu pronunciamento na Praça das Mangueiras que o ex prefeito Anilton Bastos será seu eterno prefeito de Paulo Afonso, que vai dá continuidade ao seu trabalho e que se no governo de Anilton a classes menos favorecidas teve o apoio do governo municipal ele espera poder melhorar ainda mais, dando melhores condições de vida as famílias, “com trabalho”, frisou o prefeito Luiz de Deus . “Tenho certeza absoluta que contarei com o apoio, dedicação e com empenho no trabalho dos senhores”, disse Luiz ao se dirigir à equipe de secretários do seu governo. Eu quero administrar esta cidade com apoio do povo na vida nunca tive vaidade, sempre tive humildade e vontade de trabalhar, sobretudo, de servir, essa talvez não seja uma virtude, mas uma obrigação do ser humano servir ao seu próximo , quero pedir aqui a todos vocês que me ajudem nesta tarefa e que daqui a quatro anos eu possa deixar esta cidade de consciência tranquila que cumpri o meu dever. Aqui não tem Lava Jato não, aqui ninguém tem medo de Japonês da Federal nãoʺ, disse Luiz em seu discurso. E foi bastante aplaudido pelo publico presente.

O deputado Paulo Rangel (PT) e o secretário de Relações Institucionais, Josias Gomes (PT), participaram da solenidade de posse do prefeito Luiz de Deus, na Câmara e na Praça das Mangueiras. Os dois afirmaram e assumiram em publico apoio do governo Rui Costa ao prefeito de Paulo Afonso Luiz Barbosa de Deus.