Luiz de Deus apóia Eures Ribeiro, à presidência da UPB

O prefeito de Bom Jesus da Lapa, Eures Ribeiro (PSD), concorre contra Luciano Pinheiro, prefeito de Euclides da Cunha, à presidência da UPB- União dos Prefeitos da Bahia. A eleição para a presidência será realizada no próximo dia 25 na sede da entidade em Salvador.

Prefeitos, vereadores, secretários, representantes de 14 municípios do interior da Bahia, o prefeito de Santa Brígida, Carlos Clériston- Gordo de Raimundo, presidente da Associação dos Prefeitos do Sertão Baiano (APSB), o prefeito de Bom Jesus da Lapa, Eures Ribeiro e a presidente da UPB e ex-prefeita de Cardeal da Silva, Maria Quitéria, se reuniram no auditório Edison Teixeira, em Paulo Afonso na manha de quarta-feira, 18/01, para avaliar e discutir a atual situação do Consórcio do Desenvolvimento do Sertão Baiano e do Consórcio Intermunicipal da Saúde.

O prefeito de Paulo Afonso Luiz Barbosa de Deus, ao se dirigir aos prefeitos e o publico presente no Auditório Edson Teixeira, frisou que tava ali para apresentar e oficializar o seu apoio ao candidato a presidência da UPB, o prefeito Eures Ribeiro da cidade de Bom Jesus da Lapa e para dá seu ponto de vista sobre a participação dos políticos nos consórcios.

“Nunca um velho adágio popular foi tão verdadeiro quanto hoje aqui nessa reunião. Acho que todos vocês conhecem esse velho adágio popular, ‘com uma paulada se mata dois coelhos’. Por isso que estamos aqui para cumprir dois objetivos, o primeiro é representar o nosso candidato a UPB, o prefeito de Bom Jesus da Lapa. Quero dizer a todos os senhores aqui presentes, que ha alguns dias já mim comprometi dá meu voto a ele, certo, não só com o pedido do nosso senador Otto Alencar (PSD), que teve a fineza de mim telefonar e dizer que tinha um candidato a presidência da UPB e pedir o voto , muito mais do que isso, mais pelo apoio que o povo de Bom Jesus da Lapa deu a esse senhor, ele foi eleito com 78% dos votos de Bom Jesus da Lapa, isso é muito e da credibilidade e a confiança que teremos com um presidente tão bom como foi a nossa presidente que hoje deixa a UPB Maria Quitéria.E por isso, eu tenho a certeza que todos os prefeitos que se fazem hoje aqui presentes darão maçiçamente o seu voto a esse prefeito, pelas razões que acabei de enumerar há pouco, ele é uma das exceções, que com o apoio maciço do povo da sua terra, dos prefeitos que o conhecem e com apoio e a experiência das grandes lideranças do nosso estado que também darão seu voto para Eures ser eleito”. E a segunda razão, segundo Luiz De Deus era discutir sobre o Consórcio Intermunicipal da Saúde e do Consórcio do Desenvolvimento do Sertão Baiano.

“ Uma velha, antiga idéia que é a idéia dos consórcios que hoje se discute em tempo novo, que eu poderia chamar esse tempo o tempo do Lava Jato, em que os políticos devem ter melhorado consideravelmente, pela votação que recebe do seu povo, é um novo tempo, hoje Eures, eu quero acreditar que a população vota maciçamente naqueles homens que pelo menos supostamente são honestos, pelo menos supostamente, então nós estamos discutindo aqui um tempo novo que os políticos são mais capacitados para exercer sua função publica e por esse lado que acabei de falar da honestidade da credibilidade, o porque os consórcios não foram discutidos mais a fundo os que foram implantados até hoje,…eu gostaria de não citar as razões que eu suponho que foram elas, as fraucatuas, a falta desse consorcio ir pra frente, mais eu tenho a coragem de dizer para os senhores, é porque no passado os políticos queriam ser mais sabidos do que realmente eram, você fazia um consorcio se pagava alguns meses e depois acabava tudo e ficava uns poucos a segurar a peteca, então a coisa não dava certo, hoje na época que eu disse que são tempos novos, tempo do Lava Jato, é bom que esse pais ta sendo passado a limpo e eu espero que cheguemos ao fundo do poço, é preciso realmente que esse pais seja administrado por homens honestos e mulheres honestas, é a única maneira de crescermos e sermos um pais desenvolvido, onde não haja analfabetos e com pessoas extremamente esclarecidas, lembrem disso e levem essa mensagem ao povo dos senhores”. Disse Luis ao se dirigira aos prefeitos e a platéia presente no Auditório Edison Teixeira.

Continuando sua fala o prefeito Luiz de Deus disse; “É preciso que os homens públicos se dediquem muito mais as pessoas carentes é preciso investir maciçamente na educação é a única maneira que o homem tem de crescer. Quero encerrar as minha palavras, …não sou muito de falatório nasci com o espírito pratico das coisas, sempre fui assim, em todas as atividades que exerci, então procuro sempre valorizar a ação muito mais do que a potoca do que a conversa, é evidentemente que a ação passa primeiro pela ideia pela conversa e depois pela ação. Sempre valorizei muito mais a ação do que a conversa, o que realmente os políticos invertem, eu como não mim considero político, digo; “eu estou político mais não sou político”. Concluindo o prefeito Luiz de Deus deu a opinião a respeito dos consorcio; “é preciso que os municípios maiores ajudem os menores, mais é preciso que todos tenham a responsabilidade de participar, por que se não participar financeiramente a coisa tende a acabar a falir , lembre-se que vocês estão no mesmo vôo”.

Texto e fotos: José Renaldo de Carvalho Silva