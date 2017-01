Jovens que completam 18 anos em 2017 devem se alistar até 30 junho

A Junta de Serviço Militar de Paulo Afonso convoca os jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2017, para fazerem o alistamento militar até o dia 30 de junho. O alistamento é obrigatório e pode ser feito no balcão da Junta, no SAC, Rua Luiz Viana Filho, próximo às Escolas Reunidas.

Os documentos necessários para a efetivação do alistamento são: Certidão de Nascimento ou equivalente (carteiras de identidade, de motorista ou de trabalho), Comprovante de Residência e uma foto 3×4 recente. Após o alistamento, será anotada ou anexada no verso do Certificado de Alistamento Militar (CAM), a data de retorno para que o jovem tome conhecimento quanto à apresentação na seleção geral ou à dispensa do Serviço Militar.

Jovens que não fazem o alistamento ficam impedidos de tirar passaporte, ingressar no serviço público ou ser matriculado em qualquer instituição de ensino, inclusive universidades. Além disso, está previsto pagamento de multa, que varia de acordo com a quantidade de dias em que o candidato deixou de se alistar.

ASCOM/PMPA