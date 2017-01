Grupo Vida Saudável inicia atividades em 2017

A secretária de Desenvolvimento Social, Ana Clara Moreira e o presidente do Conselho Municipal do Idoso, Danilson Fortes, participaram na terça-feira, 24 de janeiro, no Parque Belvedere, do reinício das atividades do Grupo Vida Saudável.

Foi um momento de boas vindas, músicas religiosas, dinâmicas, café da manhã e ginástica, com a participação dos grupos de idosos dos CRAS, apoiados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Ana Clara Moreira aproveitou o momento para agradecer aos participantes pelo apoio recebido nas gestões anteriores e falou sobre as novas idéias a serem postas em prática no novo governo.

“Primeiramente eu quero agradecer pelo apoio que sempre recebemos de vocês, e pedir a Deus que nos ilumine para que possamos continuar executando políticas de assistência às pessoas. Ainda teremos muitas outras oportunidades de nos confraternizar e dividir nossa alegria”, falou Ana Clara.