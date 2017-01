Governo do estado promete funcionamento de novos presídios baianos até abril

O governo do estado, por meio da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), prometeu que os novos presídios baianos entrarão em operação até abril deste ano.Isso porque será lançado o edital de licitação para a contratação de empresas para administrar em co-gestão os presídios de Barreiras (oeste), Irecê (centro-norte), Salvador e Brumado (no centro-sul, com obras em fase de conclusão). O edital deverá ser lançado entre os dias 16 e 18 de janeiro. Atualmente a população carcerária baiana totaliza 13.495 internos, para 10.319 vagas. As novas unidades prisionais acrescentarão 2.269 vagas. BN