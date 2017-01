Fiscalização eletrônica próximo à Caixa Econômica volta a funcionar

Após alguns meses desativado, em virtude da instalação de novos semáforos e da mudança de local da faixa de pedestres, o equipamento de fiscalização eletrônica da Avenida Apolônio Sales, próximo à agência da Caixa Econômica voltou a funcionar, na quarta-feira, 25/1.

A informação foi dada pelo comandante do COMSETRAN – Comando de Segurança e Trânsito, Cleston Andrade Cavalcante, na quarta-feira 25/1, um dia antes da religação do equipamento, que voltaria a autuar as infrações de avanço do sinal vermelho e parada sobre a faixa de pedestres, a partir de zero hora do dia seguinte.

O COMSETRAN e o DEMUTRAN agradecem a compreensão dos condutores de veículos e solicitam a colaboração de todos, para que o trânsito de Paulo

Afonso seja um modelo de ordem e respeito.

ASCOM/PMPA