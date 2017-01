Fabinho foi nomeado diretor do Departamento de Fomento Agropecuário (DEFA)

Fabinho de Campos Novos foi nomeado pelo prefeito Luiz de Deus como titular do Departamento de Fomento Agropecuário (DEFA), da prefeitura de Paulo Afonso. Ou seja, Fabinho vai controlar em especial o abastecimento de água, carros pipa, aração de terra e limpeza de barreiros e aguadas.

Outro nome foi elevado ao posto outrora ocupado por Leco no Departamento de transportes, Danilo Siebert, filho da ex-vereadora Dra. Francisca e Salésio. No BTN, Chica foi democraticamente convidada a se afastar da administração do BTN para dar lugar ao secretário Luizinho da Embasa.

Foto: Fabinho(D)e o vereador Zé de Abel.Arquivo PAN