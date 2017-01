Fã sobe no palco, tomba em segurança e derruba Bell Marques

Um vídeo inusitado e engraçado viralizou nas redes sociais. Em um dos shows do reveillon realizado pelo cantor Bell Marques, uma fã invadiu o palco. No ímpeto de abraçar o artista, ela tombou no segurança e na sequência fez um efeito boliche, derrubando também Bell Marques.

A cena, vista por todos no show, já teve quase três mil comentários e mais de 60 mil visualizações no instagram do cantor, que fez graça a com a situação e postou: “Estava louco atrás desse vídeo, olha só o que aconteceu comigo no show do Réveillon! Esse é pra começar o ano com boas risadas… A rasteira foi sem querer pois o tapete do palco estava solto, mas o tombo foi engraçado! 😂😂 Por favor, já basta de rasteiras em 2017… rsrs” (SIC)