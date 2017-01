Ex-vereador Carreira vai cuidar das feiras livres da cidade

O ex-vereador, Manoel Carreira (PDT), que fez parte da base do Governo Anilton Bastos Pereira (PDT) acaba de ganhar espaço na gestão do “novo” prefeito Luiz de Deus (PSD). Mas o desafio dado a ele não é pequeno. Carreira vai cuidar das feiras livres da cidade. A problemática das feiras livres como se sabe é algo que perdura por anos.

No Centro da cidade, por exemplo, os permissionários do Mercado CEAPA continuam com as mesmas reivindicações e lutam por um espaço melhor para trabalhar. Nos bastidores o que mais se ouve é que Carreira pode ter pegado um “abacaxi” para descascar. Calado, e ainda analisando o cenário político atual, Carreira prefere dizer que o pensamento inicial é cumprir o que lhe foi confiado e continuar servir ao povo de Paulo Afonso da melhor forma. Por Luiz Brito.