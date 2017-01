Ex-secretário de Saúde de Paulo Afonso, Alexei Vinícius é o escolhido para secretário municipal de Saúde de Jeremoabo

Após muita especulação e a previsão de anúncio do primeiro escalão da prefeitura de Jeremoabo nos últimos dias, o prefeito interino Antonio Chaves (PSD) anunciou na terça-feira,o novo titular da Secretaria da Saúde (SMS). Alexei Vinícius assumiu o cargo hoje e já responde oficialmente pela pasta. “Ele tem uma ótima experiência na área. Com certeza será um acréscimo importante”, destaca o prefeito interino Antonio Chaves. Alexei ganhou notoriedade como titular da saúde em Paulo Afonso e com sua substituição na titularidade do cargo pelo noviço Ivaldo Sales, Alexei foi de imediatamente convidado pelo secretário de administração de Jeremoabo Marcos de Kodó, aceitando o convite. Alexei ressaltou que o novo trabalho será um grande desafio. O prefeito AC está traçando as últimas articulações em torno da composição da sua equipe de governo. O anunciou oficial deve sair até sexta-feira (6).

Por Luiz Brito