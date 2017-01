Ex Ascom da prefeitura critica escolha de secretários, aumento dos salários de vereadores e prefeito e a própria Ascom

Em texto publicado no seu Blog, o ex Ascom da prefeitura de Paulo Afonso do Governo Anilton Bastos, Bob Charles diz o seguinte;“Sinceramente não tenho nada contra o prefeito eleito Luiz de Deus, em minha opinião, é um excelente médico, mas acho que errou em pontos cruciais da escolha da sua equipe”.

Em outra publicação Bob Charles diz ser contra o aumento do salário dos vereadores e prefeito; “Pegou mal, muitíssimo mal, essa onda de aumento de salário que os vereadores estão votando para si mesmo e para o prefeito, em Paulo Afonso”. E diz mais; “Está mais do que certo o prefeito que declarar que não concorda com o aumento dos vereadores, e que não vai sancionar a proposta”.

“A vergonha mesmo é que os próprios vereadores possam votar os aumentos de seus salários. Mais ridículo ainda é a justificativa de que a aprovação foi unânime. É obvio que ninguém vai votar contra o seu salário ser reajustado. Devia ser proibido isso no Brasil. O jogo na política sempre foi esse e sempre será esse: o jogo de interesses”.

E por fim o ex Ascom Bob Charles critica até a própria Ascom onde foi chefe de comunicação até o dia 20 de dezembro e ganhava a bagatela de R$ 2.200,00; “Espera se que o novo governo aprenda a se comunicar com a sociedade para não incorrer no mesmo equívoco do que saiu, que só foi à mídia quando efusivamente atacado”. Opina Bob Charles.