Em formação, bispo explica a natureza das Santas Missões: ‘Nos educar para a vida’

Dom Guido e o Pe. Evanílson, reuniram-se com os missionários, no sábado (07), no Centro Diocesano, para que eles pudessem ter um conhecimento amplo do município de Cícero Dantas, onde acontece a 16º Experiência Missionária – cujo tema é: ‘Fazei Tudo o que Ele vos disser’.

″Para mim uma experiência missionária, é como quando Jesus estava no meio do povo, todo mundo empurrando, e chega aquela mulher e toca nela, e Jesus fala: ‘Quem me tocou?’ para nós quando visitar alguém é assim, pode ser na rua, no barzinho […] pois a nossa missão é justamente entrar em qualquer situação com esta consciência: cada pessoa é única″, disse o bispo que aproveitou para ler o ‘Documento de Aparecida’.

O bispo também orientou que todo trabalho que leva o nome da Igreja, não pode ter como objetivo a afirmação pessoal.

″Se tudo o que nós vivemos: o celibato, o sacrifício e a missão aqui, não for por amor a Cristo não serve para nada. Essas perguntas eu também me faço, não estou aqui para ser o bispo da circunstância, mas porque Jesus me chama. Agora é impressionante como complicamos as coisas: então todos que vamos encontrar, até aqueles que nunca ouviram falar de Jesus Cristo, através do que esteja fazendo – de bem ou de mal- procuram por Ele, pois tudo o que fazemos tem como objetivo uma satisfação, e a satisfação da vida é Cristo, por isso nós não temos o direito de julgar a pessoa, os pecados sim″.

A educação que vem da missão

″Eu vejo a experiência missionária profundamente educativa para nós, para a vida, pois é um momento intenso daqui que eu procuro viver no meu dia a dia quando estou sozinho em casa. Então a grandeza da nossa presença aqui, pois Deus prefere uns para chegar nos outros″.

A formação durou todo o dia, depois os missionários tiveram acesso aos trabalhos das irmãs de São José de Pinerolo, cujo trabalho na paróquia já dura quatro décadas – e puderam conhecer mais da realidade social do município, e finalizando, monsenhor Elias, que conversou sobre a fundação da paróquia e consequentemente do Cícero Dantas.

No domingo aconteceu a missa de envio, e os missionários, neste primeiro momento partiram para o interior, nesta semana, voltam à cidade. O bispo permanece com eles, intercalando sua agenda, até o dia 21, quando se encerra.

Pascom