Educação é prioridade no governo Luiz de Deus

O Prefeito de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Deus tem como prioridade em seu governo a educação por ser a propulsora da cidadania e melhoria da qualidade de vida da população.

Luiz Barbosa de Deus, em seus pronunciamentos de campanha e depois de empossado, tem enfatizado prioridade pela educação. Na opinião de Luiz de Deus para o Brasil se tornar um pais desenvolvido, é necessário que não haja analfabetos e que as pessoas sejam extremamente esclarecidas.

Uma das metas a ser alcançada no governo Luis de Deus é o cumprimento do Plano Municipal de Educação (PME), aprovado em junho de 2015 e a ampliação do EJA – Programa de Educação de Jovens e Adultos.

Jornada Pedagógica 2017

De 1º a 3 de fevereiro, após as férias, os professores da Rede Municipal de Ensino iniciarão suas atividades com a tradicional Jornada Pedagógica. A abertura será na quadra poliesportiva do CEMPA/Centro e contará com a presença do escritor, educador e conferencista Hamilton Werneck, que ministrará a palestra “A ética no Fazer Pedagógico”. Apresentações culturais, coreografias e musica estarão abrilhantando a abertura do evento, das 7h30 às 13h30.

O professor Jaques Fernandes, da Faculdade Sete de Setembro, especialista em educação e mestre em gestão, irá abordar o tema “Formação de Perfis Profissionais: Desafio Docente”.

No segundo e terceiro dias, a Jornada Pedagógica, cujo tema dos trabalhos será “Práticas que Educam, Edificam e Transformam: Compromisso de Todos!”, terá continuidade nas Unidades Educacionais com atividades de planejamento e formação para a melhoria contínua da qualificação profissional dos educadores.

Aulas da Rede Municipal recomeçam no dia 6 de fevereiro

O ano letivo 2017 nas 69 escolas da Rede Municipal de Ensino em Paulo Afonso, terá início na próxima segunda-feira, 6 de fevereiro.

Ciclo de Formação para Cuidadores

Nos dias 25, 26 e 27 de janeiro, no auditório do CEMPA, a Secretaria Municipal de Educação realizou o 1º Ciclo de Formação para Cuidadores.

O objetivo do evento que teve como tema “Entendendo a Ação do Cuidador no Contexto Escolar”, foi propiciar ampla reflexão desses profissionais, no espaço escolar, como também oferecer uma sólida formação ética e humanista, desenvolvendo suas aptidões para uma vida produtiva e social. A abertura contou com a presença do secretário de Educação, Severino Alves de Oliveira Lima.

Os ciclos de formação foram ministrados pela Coordenação de Educação Especial, professores de AEE, das Salas de Recursos Multifuncionais das unidades de ensino da Rede Municipal, além de outros especialistas em diversas áreas. Os palestrantes foram convidados para atender aos objetivos propostos para cada ciclo de formação.

Durante os três dias de realização, foram ministradas palestras e realizadas oficinas e discussões sobre o tema, com perguntas dos participantes.