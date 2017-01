Divulgada ordem de blocos; Cheiro e Nu Outro saem sem cordas

Araketu e Tô Ligado também desfilam apenas para o folião ‘pipoca’. Mais de 250 blocos estão na programação dos seis dias de festa.

A ordem definitiva do desfile dos blocos nos circuitos oficiais de Salvador para o carnaval de 2017 foi divulgada pelo Conselho Munic do Carnaval (Comcar), na quinta-feira (26), e publicada no Diário Oficial do Município (DOM).

Ivete Sangalo no Campo Grande durante o carnaval 2016 (Foto: Elias Dantas/Ag. Haack) Ivete Sangalo no Campo Grande durante o carnaval 2016 (Foto: Elias Dantas/Ag. Haack)

De acordo com o documento, os blocos Cheiro de Amor, Araketu, Tô Ligado e Nu Outro desfilarão sem cordas, ou seja, não haverá vendas de abadás. A assessoria da banda Cheiro confirmou ao G1 que o grupo sai apenas em trio sem cordas este ano. A reportagem não conseguiu contato com os responsáveis pelos outros três blocos.

Conforme o presidente do Comcar, Pedro Silva, mais de 250 blocos ou entidades desfilam nos principais circuitos da folia nos seis dias festa. Outras atrações especiais ou de projetos, contrados pela prefeitura ou pelo estado, podem ainda na programação, afirmou Silva.

Confira abaixo a ordem dos desfiles:

