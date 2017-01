Diocese participa da 16ª Experiência Missionária Diocesana

O bispo Dom Guido, junto ao Conselho Missionário Diocesano (COMIDI) e a paróquia Nossa Senhora do Bom Conselho, de Cícero Dantas-BA,vivem o clima de preparação para a 16ª Edição da Experiência Missionária Diocesana, que será realizada entre os dias 06 e 21 de janeiro de 2017.

O tema escolhida para esta experiência, “Fazei tudo o que Ele disser”: Com a Mãe do Bom Conselho, somos discípulos e missionários, evoca a espiritualidade mariana, presente na paróquia e faz comunhão com a Igreja que celebra os 100 anos de aparição de N. Sra. de Fátima, e os 300 anos de aparição de N. Sra. Aparecida.

Outro fato importante é que a paróquia viverá a missão no ano em que a mesma completa 200 anos de sua fundação. Deste modo, sua realização será um sinal de alegria pela sua história religiosa e pela construção de um tempo novo, marcado por uma “Igreja em saída”, como tanto nos pede o santo padre, o papa Francisco.

Para estes dias está sendo preparada a acolhida de inúmeros missionários, que serão enviados pelas outras paróquias da nossa diocese, assim como a participação dos missionários locais, da sede e zona rural de Cícero Dantas.

A experiência é sempre marcada pelas significativas visitas às famílias, enfermos e idosos, assim como pelos momentos celebrativos e de fraternidade, que com certeza marcará tanto os envolvidos, como os que serão alcançados pela missão.

Por Seminarista Jeferson Pereira