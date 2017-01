Descarte ilegal de lixo em área militar da 1ª Companhia de Infantaria

Com auxilio da Prefeitura de Paulo Afonso a 1 ª Companhia de Infantaria realiza limpeza na área localizada na Avenida André Falcão, próximo ao depósito municipal. De acordo com a 1ª Companhia de Infantaria, o descarte ilegal de lixo caracteriza crime ambiental. A invasão de área militar é crime militar previsto no Código Penal.

A ação que prevê o melhoramento do local, garantido a preservação ambiental e a segurança das pessoas que transitam pela área, foi acertada no início do ano por representantes do Governo Municipal e da 1ª Companhia de Infantaria.

Além da limpeza, os trabalhos consistem no isolamento e reflorestamento da área, conforme acertado também na reunião.