Dados do CPF poderão ser atualizados pela internet, diz Receita

A partir de segunda-feira (16), será possível atualizar os dados cadastrais do CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) pelo site da Receita Federal gratuitamente, 24 horas por dia, inclusive em feriados e fins de semana.

Atualmente, é preciso ir pessoalmente a uma agência dos Correios, do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal e pagar R$ 7 pelo serviço. Essa opção continuará sendo oferecida.

Como atualizar pela internet

Para atualizar dados como nome, endereço e telefone, o contribuinte deverá preencher um formulário eletrônico no site receita.fazenda.gov.br. O formulário ainda não está disponível, porque o serviço só começa a funcionar na segunda-feira (16).

Segundo a Receita, isso poderá ser feito por brasileiros e estrangeiros que moram no Brasil.

Comprovantes com QR Code

A Receita também passará a emitir novos modelos de comprovantes de inscrição e de situação cadastral no CPF, com QR Code (uma espécie de código de barras) a partir de segunda-feira (16). O contribuinte poderá emitir o comprovante por meio do site da Receita.

Os modelos antigos de CPF continuam válidos.

Segundo a Receita, o objetivo é tornar mais ágil, simples e segura a consulta aos dados.