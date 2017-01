Criança de 5 anos chora ao cantar com Safadão no Réveillon Salvador

Ficar pertinho do ídolo é o desejo de qualquer fã e no caso do pequeno Hugo Ferrari, de cinco anos, o sonho foi realizado na noite de sábado (30). O fã mirim subiu ao palco durante o show do cantor Wesley Safadão e ao lado dele cantou a música “Camarote”. Bastante emocionado, Hugo não segurou as lágrimas.

Segundo Taís Ferarri, mãe do garoto, eles chegaram bem cedo para garantir um lugar privilegiado na frente do palco. “Chegamos cedinho. Saímos de casa por volta das 13h só pra ficar aqui colada na grade, mas pelo meu filho vale tudo. Hoje o nosso sonho foi realizado, porque o sonho dele também é meu”, afirmou.

Por Diego Vieira | Foto: Vagner Souza // Bocão News