Apesar de ainda não ter deixado a banda Aviões do Forró, Solange Almeida segue a todo vapor com os preparativos para gravação do seu primeiro DVD solo.Um time de peso vai participar da gravação que acontece no dia 8 de fevereiro, em São Paulo.

De acordo com a coluna “Retratos da Vida”, do jornal “Extra”, a cantora convidou Joelma e Claudia Leitte. Além delas, nomes como, Anitta, Ivete Sangalo, Gusttavo Lima e Xand Avião já foram divulgados.