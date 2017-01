Campanha Calçada Livre visa desobstruir calçadas e passeios públicos

Segundo informações da ASCOM/PMPA, deve começar nesta segunda-feira, 23/1, uma operação conjunta da Gerência de Trânsito e da Guarda Civil Municipal,que visa desobstruir calçadas e passeios públicos no centro comercial de Paulo Afonso. A operação foi denominada Calçada Livre.

A ASCOM informa também, que segundo o comandante do COMSETRAN (Comando de Segurança e Trânsito) Cleston Andrade Cavalcante, as orientações que foram passadas para a equipe têm como objetivo conscientizar os comerciantes e vendedores ambulantes sobre os direitos dos pedestres de utilizarem os espaços destinados exclusivamente a eles e que a ação tem como base legal o Código de postura do Município (Lei Municipal nº 715/2001).