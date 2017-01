Caetano reclama de barulho do público durante show na Concha

Caetano Veloso e Teresa Cristina fizeram show juntos na noite desta sexta-feira (20), na Concha Acústica do TCA, mas algumas confusões aconteceram durante a apresentação. Logo no início do show, pessoas que estavam sentadas nas arquibancadas reclamaram e gritaram com pessoas mais à frente para que sentassem.

Segundo frequentadores do espaço, os gritos de “senta, senta” são comuns e o impasse entre quem quer curtir o show em pé e quem prefere estar sentado às vezes fica mais ríspido, com gritos agressivos. A gritaria chegou a sobrepor o show no começo. A própria Teresa Cristina acabou pedindo que o público sentasse.

Depois, já no meio da apresentação, Caetano Veloso reclamou do comportamento do público, considerado barulhento pelo cantor. O barulho de conversas parece ter irritado o baiano em meio ao show voz e violão.

Esse tipo de reclamação não é novidade na família Veloso. Em 2009, foi Maria Bethania quem “passou um pito” no público.

correio24horas