Aulas na rede estadual começam no dia 6 de fevereiro em Paulo Afonso

O ano letivo na rede estadual de ensino está marcado para começar no dia 6 de fevereiro, segundo informou a Secretaria Estadual de Educação (SEC). Serão cumpridos os 200 dias letivos e o encerramento do ano letivo está previsto para o dia 13 de dezembro.

De acordo com o calendário divulgado, o recesso para o Carnaval será entre 24 de fevereiro a 1º de março, o recesso da Semana Santa, de 13 a 16 de abril, e o recesso junino, de 22 a 30 de junho. O último dia letivo será 13 de dezembro de 2017.

O mesmo ocorre para os alunos da rede municipal de Paulo Afonso, que também retornam as salas de aula no próximo dia 06 de fevereiro e tem o mesmo calendário do governo estadual.