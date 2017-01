Assaltantes levam carro de Pe. Adriano na curva da Baboseira

Passava pouco mais das 21h30 de sexta-feira (27), quando Pe. Adriano Carvalho, chanceler da diocese de Paulo Afonso, e o jovem Lucas – coordenador do Cursilho de Cristandade da diocese,viajavam em direção à cidade de Ribeira do Pombal-BA, na BR-110, no trecho da curva da Baboseira, quando foram abordados por dois homens que vinham numa moto.

O trecho tem muitas curvas e o padre dirigia com cuidado e baixa velocidade o que facilitou a abordagem dos homens. Eles anunciaram o assalto, tomaram o carro do padre, celular e o dinheiro que eles levavam.

″Nós íamos para Ribeira do Pombal e de lá, hoje de manhã (sábado), seguiríamos viagem para Feira de Santana, pois teríamos encontro em preparação à Assembléia Regional 2017, do Cursilho″, disse Lucas. Pe. Adriano que é o assessor eclesiástico do movimento, adianta que está tudo bem e agradece às orações do povo. ″Viemos aqui à delegacia para registrar o boletim de ocorrência, mas estamos bem graças a Deus, levaram nossos pertences, foi realmente um momento tenso, mas a gente se pega sempre com Deus que nos dê sabedoria para enfrentarmos essas dificuldades″, disse o padre. Rendidos, os assaltantes ordenaram que eles descessem a ribanceira, foi, segundo as vítimas, o momento mais tenso. Pe Adriano e Lucas foram socorridos pela Polícia Militar e trazidos de volta a Paulo Afonso.

Pascom