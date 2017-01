Anunciado a equipe de secretários do governo Luiz de Deus

Na cerimônia de posse do prefeito Luiz Barbosa de Deus (PSD), na noite de domingo 1º de janeiro de 2017na praça das Mangueiras, foi anunciado os nomes que compõem a equipe de secretários do prefeito Luiz de Deus. Dos secretários que faziam parte do governo de Anilton Bastos 5 não continuam; Alexei Vinícius (Saúde), Marlos Guerra (Turismo), Selma Carvalho (Educação), Paulo Mergulhão (Serviços Públicos) Leobson Teles (Desenvolvimento Econômico).

Nomes dos atuais secretários:

Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio – Regivaldo Coriolano

Secretaria da Fazenda – Valdenor Alves Teixeira

Secretaria da Educação – Severino Alves de Oliveira (Prof. Silva)

Secretaria da Saúde – Ivaldo Sales Nascimento Júnior

Secretaria de Infra Estrutura – Wilson Pereira

Secretaria de Meio Ambiente – Flávio Henrique (Vice-prefeito)

Secretaria da Agricultura – Jandirson Campos Torres

Secretaria de Desenvolvimento Social – Ana Clara Moreira

Controlador – Kleylson Barbosa de Siqueira

Secretaria de Cultura e Esporte – José Jânio Soares (Janinho)

Chefe de Gabinete – Cíntia Santana de Deus

Administração do BTN – Luiz Humberto Barreto Farias

Procuradoria Geral – Igor Montalvão

Secretaria de Planejamento – Ana Patrícia Alcântara