Ano novo: 2017 terá mudanças em seguro-desemprego, conta de celular e Netflix

O novo ano mal começou e já há diversas mudanças que ocorreram na vida dos brasileiros. Em 2017, além do aumento do salário mínimoe as alterações na Carteira Nacional de Habilitação (veja aqui), outras questões sofrerão alterações. O seguro-desemprego terá reajuste e a parcela mínima passará de R$ 880 para R$ 937. O novo valor também valerá para o seguro-defeso, pago a pescadores que atuam de forma artesanal. As contas de telefone fixo e celular também devem ter aumento, provocado pela decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de permitir aos governos estaduais a cobrança de ICMS sobre o valor das assinaturas. As operadoras de telefonia já informaram aos clientes que o valor das contas deve ser alterado. Outro serviço que pode ficar mais caro são as transmissões online de músicas e vídeos. A partir de 1º de abril, empresas como a Netflix e o Spotify terão que pagar Imposto Sobre Serviços (ISS) – até o momento, contudo, não há informações sobre alta nos preços. Outra mudança será o saque do FGTS, que agora também pode ocorrer em contas inativas até dezembro de 2015.