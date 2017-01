Anabel é especulada para cargo no governo do Estado

Durante a solenidade de posse dos vereadores de Jeremoabo e a transmissão de cargo de prefeito na manhã de domingo (1) no plenário, José João da Silva “Badé”,a ex-prefeita Anabel de Tista (PSD) se emocionou algumas vezes durante seu discurso, dando a entender que estava definitivamente deixando a vida pública. Entretanto, ao contrário do que se imaginou, Anabel reacendeu a esperança do público quando revelou que havia sido convidada pelo governador Rui Costa (PT) para ocupar uma vaga no seu governo. O público foi ao delírio. Nos bastidores há rumores de que ela irá ocupar uma vaga na Casa Civil, onde irá tratar diretamente com os 417 prefeitos baianos.

Sobre a situação que envolve o indeferimento pela Justiça Eleitoral de sua candidatura na última eleição, Anabel revelou estar em paz consigo mesma e agradeceu a compreensão de sua família e dos jeremoabenses com essa situação, pois a vida pública exige e na maioria das vezes é preciso abrir mão da convivência diária com a família para priorizar os compromissos, mas disse ainda que se sente compensada em desenvolver um trabalho que gosta e faz com muito amor pelo Município e pelo seu povo. “Meu futuro está nas mãos de Deus e da Justiça”, sentenciou.

Presidente da Câmara assumirá como prefeito

Com situação política ainda indefinida, a Prefeitura de Jeremoabo, no norte da Bahia, será comandada interinamente pelo presidente da Câmara Municipal, Antonio Chaves. O prefeito interino empossado no cargo na tarde de domingo, disse que será um gestor para o município e que vai manter o diálogo aberto, mesmo com os líderes da oposição. A ex-prefeita Anabel de Tista (PSD) que somou a maioria dos votos nas eleições de outubro, teve a candidatura impugnada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).