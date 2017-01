Anabel assume Coordenadoria de Assuntos Federativos da SERIN

O governador Rui Costa (PT), nomeia a ex-prefeita de Jeremoabo, Anabel de Carvalho Sá (PSD), para o cargo de Coordenadora de Assuntos Federativos da SERIN.Anabel obteve 10.734 votos na eleição de 2 de outubro do ano passado, porém teve o seu registro indeferido pela Justiça Eleitoral, por conta da sua eleição caracterizar uma terceira reeleição. O caso aguarda decisão no TSE, quando a depender do resultado, poderá ser definida uma nova eleição. O presidente da Câmara, Antonio Chaves, assumiu embora que interinamente a chefia do executivo.

Com informações de Bob Charles