Alunos da Rede Municipal retornam às aulas no dia 6 de fevereiro

Em Paulo Afonso, o ano letivo 2017 nas 69 escolas da Rede Municipal, terá início no dia 6 de fevereiro. A informação foi dada pelo secretário Municipal de Educação, Severino Alves de Oliveira Lima.

De acordo com a equipe da SEDUC, o período de renovação e realização de novas matrículas durou de 6 de novembro de 2016 a 6 de janeiro de 2017.

O secretário destaca como uma das metas a serem alcançadas na nova gestão, o cumprimento do Plano Municipal de Educação (PME), aprovado no dia 22 de junho de 2015. Outra ideia do professor Severino Alves é a ampliação do EJA – Programa de Educação de Jovens e Adultos, que segundo ele, é o caminho principal para reduzir o analfabetismo e consequentemente, os índices de violência no município.

Além dos preparativos para o retorno às aulas, a equipe da Secretaria Municipal de Educação já está realizando reuniões com vista à reinauguração da Escola Municipal João Bosco Ribeiro, prevista para a mesma data do retorno às aulas. O prédio escolar, reconstruído com recursos da Prefeitura, obra iniciada na gestão anterior, é considerado o maior e mais moderno do país.

A equipe salienta que neste ano, o CEMPA do centro da cidade está oferecendo vagas para o 1º e 2º períodos da Educação Infantil e para o 2º ano do Ensino Fundamental. Além dessa novidade, a Escola Manoel Almeida disponibiliza vagas para o horário noturno; a Casa da Criança 1, para Ensino Fundamental; a Casa da Criança 5, para Ensino Fundamental, Educação Infantil e EJA; as Escolas Reunidas, para Ensino Fundamental e a Manoel Neto ainda dispõem de vagas para Educação Infantil.