Almoço no Restaurante Dom Mário Zaneta, a partir desta quarta, será até as 13h30

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social- SEDES anunciou um novo horário de atendimento aos usuários do Restaurante Popular Dom Mário Zaneta. A partir da próxima quarta-feira, 1º de fevereiro, o atendimento para o almoço, será das 10h30 às 13h30. Segundo a secretária Ana Clara Moreira, a medida foi tomada para que além dos beneficiários do Cadastro Único do Governo Federal, desempregados e os funcionários públicos que saem do trabalho às 13h possam almoçar no Restaurante Popular.

“O Restaurante Popular Dom Mário Zaneta tem como prioridade às famílias de baixa renda e/ou em situação de insegurança alimentar e nutricional, mais é aberto a toda a comunidade, afinal é um Restaurante Popular”, afirma a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Clara Moreira.

De segunda a sexta-feira são servidos mil almoços ao preço simbólico de R$ 3,00,sendo subsidiado pelo Município o valor R$ 7,12 (sete reais e doze centavos), por refeição servida, a diferença de R$ 4,12 é repassando mensalmente à empresa administradora pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

O horário de atendimento à tarde continua sendo das 17h às 19h, quando são servidos 500 pratos de sopa com pão francês, ao preço de R$ 0,50.

Inauguração em 2007, no dia 19 de dezembro de 2016 o Restaurante Popular Dom Mário Zaneta, comemorou nove anos de funcionamento.

Integrante da Rede de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social- SEDES, o Restaurante Popular tem como público: idosos, trabalhadores ambulantes, crianças, estudantes, mulheres grávidas e lactantes, pessoas com deficiências, beneficiários do Cadastro Único do Governo Federal, desempregados e outros.

O Restaurante Popular integra o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), resultado da parceria com o Governo Federal através do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS).