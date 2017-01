Alimentação saudável contribui para o bronzeado perfeito no verão

A nutricionista Natalia Dourado, da Sanavita, indica a ingestão de porções diárias de frutas, legumes e verduras ricos em betacaroteno

Férias é sinônimo de sol, praia e piscina: o cenário perfeito para quem, além de descansar, está em busca de melhorar o bronzeado. Mas além de tomar alguns cuidados básicos para a exposição ao sol, as pessoas que querem ficar com a pele bronzeada podem ter na ingestão de determinados alimentos, que contenham vitamina A e betacaroteno, um grande aliado.

A nutricionista Natalia Dourado, da Sanavita, explica que o pigmento betacaroteno pode ser encontrado em alimentos com cores alaranjadas, amarelas e vermelhas, como cenoura, beterraba, abóbora, mamão, manga e pêssego. “O pigmento auxilia na proteção e no bronzeamento natural da pele. Consumindo esses alimentos diariamente o organismo transforma o betacaroteno em vitamina A, que age diretamente no corpo prevenindo o envelhecimento precoce, dificuldades com a visão e câncer de pele”, enfatiza.

A ingestão frequente desses alimentos ativa a melanina, pigmento que dá cor à pele, favorecendo a tão almejada cor de verão. “Existem inúmeras opções de receitas com esses alimentos e a recomendação é que sejam consumidas dentro das 5 porções de frutas, verduras e legumes recomendação diária destes ingredientes”, indica Natalia.

Para quem quer garantir a cor e a saúde, mas busca praticidade, a nutricionista indica o Mix Bronze Sanavita – uma opção de bebida rica em betacaroteno, que une frutas e vegetais como laranja, cenoura, manga, gengibre e acerola em um único composto, facilitando a rotina de quem não consegue tempo para preparar os alimentos durante a semana. “O suco funcional proporciona hidratação e ação antioxidante auxiliando no equilíbrio do corpo saudável. Além disso, o composto também é enriquecido com polidextrose – uma fibra capaz de ativar a flora intestinal saudável, auxiliando, inclusive, nas dietas para perder peso, pois contribui também para a sensação de saciedade”, ressalta.

A nutricionista lembra que além de alimentos ricos em betacaroteno, outros tipos de cuidados são necessários para aproveitar o verão da melhor maneira, como beber bastante água, sucos naturais, água de coco e frutas ricas em água como melancia, melão, entre outras, para se hidratar. Além disso usar protetor ou bloqueador solar e evitar a exposição ao Sol entre 9h e 16h, são cuidados essenciais para a saúde da pele.

Mix Bronze Sanavita

Suco funcional em pó composto de frutas e vegetais selecionados com poder antioxidante.

Sabor: Combinação de frutas e vegetais como laranja, gengibre, cenoura, acerola e manga.

Embalagem: 300g

Rendimento: até 20 porções

Preço sugerido: R$ 64,60

Mais informações: http://www.sanavita.com.br/produtos/mix-bronze-3/

Sobre a Sanavita®

Pela Sustentabilidade do Corpo. Essa é o propósito da Sanavita, empresa especializada em produtos saudáveis, funcionais e suplementos alimentares, que tem no DNA a ciência, a inovação e a comprovação científica. Pelo insight “a vida não se sustenta se o corpo não se sustentar”, o objetivo da marca é ser uma aliada na busca pela sustentabilidade do corpo. Para isso, a Sanavita convida os consumidores a se engajarem, sugerindo pequenas mudanças de hábitos, sem exageros ou excessos, e compartilhando uma nova maneira de pensar e ser saudável. Quatro categorias fazem parte do portfólio da Sanavita: Beleza Sustentável, Peso Sustentável, Performance Sustentável e Funcionamento Sustentável e entre elas, diversos produtos com diferentes benefícios: termogênicos, antioxidantes, diuréticos, substitutos de refeição, nutricosméticos, entre outros.

Fundada em 1984 e localizada em Piracicaba, interior de São Paulo, hoje a Sanavita é uma das principais fabricantes de alimentos saudáveis e nutritivos do Brasil, em uma linha com mais de 100 produtos, que podem ser encontrados em mais de 5 mil pontos de vendas espalhados por todo o país, como lojas especializadas em produtos naturais, empórios, lojas de suplementos, drogarias e supermercados.

