A 6ª edição do Projeto Quinta na Praça começa dia 19 de janeiro

A TV São Francisco, afiliada da Rede Globo na região Norte da Bahia, em parceria com a Prefeitura de Paulo Afonso realizarão mais uma edição do Projeto Quinta na Praça, a 6ª edição. O documento que consolida a parceria foi assinado na sexta-feira, 13, pelo secretário de Cultura e Esporte do município, Jânio Soares e pelo coordenador comercial da TV São Francisco, Fábio Fernandes.

Este ano o evento acontecerá nos dias 19 e 26 de janeiro e 2 e 9 de fevereiro, na Praça das Mangueiras, às 19h. As primeiras atrações serão Alan K-nôn, Soldado Fantasma e Magnatas.

O Quinta na Praça, além de divulgar os artistas de Paulo Afonso em praça pública, é considerado uma alternativa de lazer.