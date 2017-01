3ª Semana de Liturgia que reúne dioceses da Bahia e de Sergipe, segue até sábado dia 14

Com o olhar voltado para a relação entre Liturgia e a Catequese, agentes de Pastoral de diversas dioceses da Bahia e de Sergipe estão reunidos na Arquidiocese de Feira de Santa para a 3ª Semana de Liturgia do Regional NE-3 da CNBB.

O evento começou na tarde do dia 9 com o acolhimento de todos os participantes e a explicação da dinâmica própria da Semana, que contará com palestras, discussões, trabalhos em grupo e partilha de experiências, organizando-se metodologicamente a partir do sistema do VER, JULGAR e AGIR.

À noite, o Arcebispo Metropolitano de Feira de Santana Dom. Zanoni Dementino Castro celebrou a Santa Missa do Batismo do Senhor. Ele ressaltou a importância de uma formação que não apenas ensine regras liturgicas, mas transforme interiormente a vida das pessoas para que vivenciem melhor as nossas celebrações.

A 3ª Semana de Liturgia do Regional NE-3 segue até o próximo sábado, 14, como um momento profundo de reflexão sobre como as nossas comunidades estão vivenciando o processo de iniciação à vida cristã, focando no Ritual de Iniciação Cristã para Adultos (RICA) e, à luz dele, avaliar a prática pedagógica e mistagógica em nossas comunidades.

Com informações da cnbbne3