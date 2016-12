Vereadores aprovam Projeto que aumenta subsídios

Na manhã de quinta-feira, 22, no plenário Dr. Manoel Josefino Teixeira a Câmara Municipal de Paulo Afonso aprovou o Projeto de Lei Nº 42 de 2 de dezembro de 2016, de autoria dos vereadoresMarcondes Francisco (PSD), José Carlos Coelho (PRB) e Albério Faustino (PT) foi aprovado por 7 votos contra 2(Antônio Alexandre (PMDB) e Zezinho do INSS (PTN)), que aumentou os subsídios (salários) dos vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários municipais para os próximos quatro anos.

Os vereadores que votaram a favor do Projeto: Marcondes Francisco dos Santos (PSD); Zé Carlos do BTN (PRB); Bero do Jarim Bahia (PT), Bero do jardim Aeroporto (PP); Pedro Macário Neto (PP); Ivaldo Sales (PSD) e Regivaldo Coriolano (PT). O presidente Petrônio Nogueira (PDT), só votaria em caso de empate.

Os vereadores que não votaram, por estarem ausentes: Edson Oliveira Maciel (PP), Leda Chaves (PDT), Luiz Aureliano (PMDB), Marconi Daniel (PHS) e Manoel Carreira (PDT).

O último reajuste nos salários do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais foi em 2013. Caso o projeto de lei seja sancionado, as mudanças são as seguintes para 2017 em diante:

– O salário do prefeito passa de R$ 20.042,00 para R$ 33.763,00; – O salário do vice-prefeito sobe de R$ 11.023,00 para R$ 14.830,00; – O salário dos vereadores, secretários municipais, procurador e controlador, aumenta de R$ 10.000,00 para R$ 12.000,27 mil.