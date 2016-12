Vereador Marconi Daniel Alencar (PHS) pode se aproximar do grupo opositor?

Segundo o Blog do Radialista Bob Charles, uma das incógnitas na Câmara Municipal de Paulo Afonso para a próxima legislatura (2017/20) será, sem dúvida, Marconi Daniel Alencar (PHS).Ainda sonhando em conquistar a presidência do Legislativo, Marconi já teria dito ao Blog de Bob que não ficará mágoas caso não vença a disputa. E segundo Bob, Marconi teria comentado que se seu colega Marcondes Francisco (PSD) – que é do grupo do prefeito eleito Luiz de Deus (PSD) – confirmar o favoritismo e for o presidente da Casa pela terceira vez, não sabe o caminho a ser trilhado. E após esse comentário Bob ficou na duvida se Daniel vai se manter na base ou vai se aproximar do grupo opositor.