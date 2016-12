Safadão, Anitta e Jorge e Mateus devem pintar no trio de Rafa e Pipo no Carnaval

No Carnaval 2017, Rafa e Pipo Marques irão comandar mais uma vez o bloco Banana Coral, que afirmaram ser “as meninas dos olhos”.Em entrevista na noite de quinta-feira (29), após show na Praça Cairu, no Réveillon de Salvador, os cantores falaram sobre a folia momesca e o que pretendem “aprontar”.

Questionados pelo Bocão News sobre uma possível participação de Wesley Safadão no trio, com quem gravaram o hit “Tô de Boaça”, que já ultrapassou 2,5 milhões de visualizações no Youtube, os cantores não esconderam o desejo. “O convite vai ser feito com certeza. Temos que ver se vai ter como ele aparecer, pois Carnaval é corrido para todo mundo, entendemos isso, mas queremos sim que ele participe”, contou Rafa.

Além do forrozeiro, Anitta e Jorge e Mateus também podem pintar no trio da dupla. “Gostamos de receber nossos amigos. Então, todos os artistas que temos contato, estamos convidando. Convidamos Anitta, que estava aqui ontem, chamamos também Jorge e Mateus. Agora, vamos ver se dá tudo certo”, revelou Pipo.