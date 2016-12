No dia 19 de dezembro o Restaurante Popular Dom Mário Zaneta comemorou nove anos de funcionamento, servindo um cardápio especial e música ao vivo com a Banda Marcial do Colégio Carlina Barbosa de Deus.

Desde sua inauguração em 2007, o Restaurante Popular de Paulo Afonso, integrante da Rede de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social- SEDES, serve de segunda a sexta-feira mil almoços com duas opções de cardápio, sobremesa e suco, ao preço de R$ 3,00 (três reais). À tarde, a partir das 17h, são servidas 500 sopas por R$ 1,00 (um real).

Com a manutenção do Restaurante Popular Dom Mário Zaneta, a SEDES contribui com a segurança alimentar dos pauloafonsinos, especialmente dos mais carentes, servindo refeições balanceadas sob o acompanhamento de nutricionistas.