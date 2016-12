Paulo Afonso: Assaí atacadista inaugura loja nesta terça-feira

O Assaí Atacadista inaugura sua primeira loja em Paulo Afonso nesta terça-feira dia 20 de dezembro. Essa é a terceira unidade que a rede inaugura na Bahia somente este ano, reforçando a aposta do Assaí no Estado. Além da cidade, a rede atacadista pretende atender aproximadamente outros nove municípios que fazem parte da Microrregião de Paulo Afonso. A localização da loja proporciona um aumento no seu raio de atuação para os clientes comerciantes, transformadores, utilizadores e revendedores, que poderão fazer do Assaí um local de reposição diária de suas vendas, sem a necessidade de compras para longos períodos e estoques, além do consumidor final, que busca economia nas compras em grandes volumes, como no abastecimento para o mês.

A unidade está estrategicamente localizada na Avenida do Aeroporto, para atender o comércio diversificado da região. Já para suprir as necessidades de todos os clientes que terão acesso a loja, o Assaí oferece mais de 6 mil itens entre mercearia, alimentos, perecíveis, embalagens, bazar, higiene, bebidas e limpeza, de grandes marcas nacionais, regionais e importadas. “A nova loja reforçará ainda mais o desenvolvimento econômico e social local, gerando empregos, colaborando com produtores e, consequentemente, com o desenvolvimento do município”, ressalta Belmiro Gomes, Presidente do Assaí.

O Assaí Paulo Afonso possui mais de 12 mil m² de área construída, sendo 5mil m² de área de vendas, 28 caixas, 324 vagas de estacionamento para melhor atender os clientes. Entre os diferenciais, além dos preços competitivos, rapidez e qualidade do atendimento, o Assaí Atacadista também trabalha com diversas formas de pagamento, como cartões de crédito e débito e vale alimentação.

Baixo custo operacional, preços competitivos, mix e volumes de mercadorias adequados ao público-alvo são os principais atrativos da rede. O Assaí Paulo Afonso ficará aberto de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h, e, aos domingos e feriados, das 8h às 13h.

Empregos gerados

A nova loja de Paulo Afonso gerou cerca de 500 empregos diretos e indiretos, valorizando a mão de obra local. Além de plano de carreiras, o Assaí Atacadista oferece aos funcionários programas de formação técnica e capacitação, que incluem períodos de treinamento em lojas da rede já em operação para aprendizagem sobre o padrão operacional utilizado e diferenciais do formato atacado. “Realizamos diversos estudos na região para entender a necessidade do público e oferecer a ele a melhor experiência de compra, o que inclui excelência de atendimento”, complementa Belmiro Gomes, presidente do Assaí.

Ações sustentáveis

Uma das propostas do Assaí Atacadista é ser um agente transformador da cadeia de valor de pequenos e médios comerciantes, através da conscientização e contribuição nas práticas sustentáveis.

Para construção da loja em Paulo Afonso, o Assaí Atacadista utilizou de tecnologias e diferenciais ambientais, que buscam a melhor utilização de recursos naturais, com redução do consumo de energia elétrica e melhor aproveitamento da água. Entre eles, ilhas refrigeradas que possuem fechamento e evaporação da água residual da condensação, eliminando a necessidade de drenos, evitando volume de água para a rede de esgoto. Com esse fechamento, há maior aproveitamento do equipamento reduzindo o consumo de energia.

A iluminação tem cobertura com zenitais (aberturas em telhas translúcidas na cobertura da loja que permite entrada de luz natural), e a fachada é de vidro, visando proporcionar maior iluminação natural durante o dia, diminuindo a utilização das lâmpadas e gerando também a redução no consumo de energia elétrica.

Preocupados com o bem-estar dos vizinhos da loja, o Assaí Atacadista investiu em um moderno gerador cabinado, que diminui o ruído na área de equipamentos da loja, para padrões dentro da NBR, evitando ruídos.

Em sua política de uso racional das sacolas plásticas, a rede Assaí Atacadista oferece três maneiras para o transporte de mercadorias: sacolas retornáveis (ecobags), caixas de papelão, distribuídas gratuitamente, e sacolas plásticas comercializadas a R$ 0,20.

A nova loja ainda possui um programa de coleta de pilhas e baterias, presente em todas as lojas da rede, desde 2011. Em parceria com a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) e em cumprimento da legislação Conama 401/08, as lojas coletam e dão correta destinação para esse tipo de resíduo. Todas as lojas possuem coletores específicos, onde os clientes podem fazer o descarte dos materiais.

Sobre o Assaí Atacadista

O Assaí Atacadista possui mais de 106 unidades em 15 estados (AL, AM, BA, CE, DF, GO, MS, MT, PA, PB, PE, PR, RJ, RN, SP). Negócio de atacado do GPA, a rede opera com o formato Cash&Carry, conhecido como atacado de autosserviço, e está em plena expansão. Em 2015, a rede inaugurou 11 novas unidades no Brasil e fechou o ano com vendas brutas de R$ 11,3 bilhões, expansão de 25,5% em relação ao ano anterior.