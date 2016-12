Para economizar, SBT acaba com dois telejornais sem patrocínio

O SBT anunciou na quarta (28) uma grande mudança em sua grade de programação para 2017. Dois telejornais estão com os dias contados: O Jornal do SBT, exibido desde 1991, e o Primeiro Impacto sairão do ar a partir do dia 2 de janeiro. Ambos não tinham patrocínio e apresentavam baixos números de audiência. O fim dos dois noticiosos, que não geram faturamento, proporcionará uma economia para a emissora.

Em comunicado oficial, o SBT informou que a extinção dos telejornais faz parte da estratégia de ter plantão jornalístico durante toda a madrugada. Assim, o SBT Notícias começará após o The Noite e ficará no ar até as 8h, com quase seis horas de duração. Os apresentadores serão mantidos na casa, e Dudu Camargo apresentará o SBT Notícias das 6h às 7h15.

Após o telejornal, a emissora transmitirá o Fofocando, que perdeu meia hora de duração e irá ao ar das 8h às 8h30. O elenco permanecerá o mesmo: Leão Lobo, Mamma Bruschetta, Mara Maravilha e Homem do Saco.

O horário das 13h45 às 14h45, antes ocupado pela atração, será dedicado ao Clube do Chaves, que exibirá de segunda a sexta episódios de séries de Roberto Bolaños, como Chaves, Chapolin e Chespirito. O último não fazia parte da programação do SBT desde os anos 1990.

Tanto o Fofocando quanto o Primeiro Impacto sofreram várias mudanças de horário e de elenco neste ano. O programa de entretenimento estreou em agosto e irá para as manhãs do SBT pela primeira vez.

O telejornal matinal, por sua vez, está no ar desde março e chegou a afastar as apresentadoras experientes Joyce Ribeiro e Karin Bravo para dar espaço exclusivo a Dudu Camargo, de 18 anos. Posteriormente, os três passaram a dividir o comando do Primeiro Impacto.

