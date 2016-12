Não vou deixar, diz Solange sobre entrada de nova cantora no Aviões do Forró

Umas das atrações do segundo dia festa do Réveillon de Salvador, a banda Aviões do Forró animo o público que marcou presença na Arena Daniela Mercury, na Praça Cairu, na quinta-feira (29).

Durante coletiva realizada antes do show, Xand e Solange Almeida falaram da saída da cantora, após 14 anos a frente da banda cearense. Sobre a possibilidade da contratação de uma substituta para ocupar o posto deixado pela cantora, Solange brincou: “Eu não vou deixar, o Xand é só meu”.

Quanto ao ritmo musical que pretende seguir na carreira solo, Solange garantiu que vai continuar cantando forró. “Sou uma cantora de todos os ritmos. Eu canto de tudo, desde sertanejo a mpb, mas meu carro-chefe será o forró”, declarou.

Além de Aviões, se apresentam na noite de quinta, O Rappa, Timbalada e Lucas Lucco.

