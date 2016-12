Marcondes Francisco é o favorito para ser o novo presidente da Mesa Diretora da Câmara para o biênio 2017-2018

O vereador Marcondes Francisco (PSD) é o favorito para ocupar a cadeira de presidente da Câmara de Vereadores de Paulo Afonso. Além de contar com a simpatia do prefeito Luiz de Deus (PSD)é um político de posicionamentos fortes. Com a experiência adquirida ao longo de sete mandatos e em janeiro começa o oitavo, como parlamentar. Marcondes Francisco terá todas as condições de desempenhar um bom trabalho à frente da Mesa Diretora da Casa.

A cerimônia de posse, no dia primeiro de janeiro de 2017, na Câmara Municipal de Paulo Afonso, que está prevista para começar às 19:h no Plenário da Casa dos 15 vereadores, prefeito e vice-prefeito, eleitos para o mandato do período 2017-2020,será presidida pelo vereador Pedro Macário Neto (PP), por ser o mais “velho” da turma, que fará a abertura oficial da sessão com a chamada de presença de cada um dos vereadores eleitos. Em seguida, procederá a tomada do compromisso solene individual, em que os eleitos assinam o termo de posse e fazem o juramento.

ELEIÇÃO – Antes de ser encerrada a cerimônia de posse, os vereadores serão convocados para a reunião em que será feita a eleição da Mesa Diretora da Câmara para o biênio 2017-2018. A eleição deve começar uma hora depois da tomada de posse.

Para a escolha da nova Mesa Diretora, cada vereador receberá uma cédula com os respectivos cargos – Presidente e vice-presidente, 1º e 2º secretários. A votação será aberta e nominal, efetuada em cédula própria, assinada, onde o vereador deverá indicar o nome do candidato a cada cargo.

Na apuração da eleição, os secretários farão a leitura das cédulas, na ordem de votação, proclamando em voz alta o resultado final. As candidaturas poderão ser feitas até antes do início da eleição. A Mesa Diretora eleita vai comandar a Câmara no período de 2017-2018.

Cerimônia de posse do prefeito

Depois da posse dos vereadores, no dia primeiro de janeiro de 2017, na Câmara Municipal de Paulo Afonso, tem inicio a cerimônia de posse do prefeito eleito Luiz de Deus (PSD) que assinará o livro da posse e fará o juramento solene.

Em seguida, fará o mesmo com o vice-prefeito eleito. Flávio Henrique Magalhães Lima. O prefeito empossado fará então um pronunciamento e em seguida será encerrada a cerimônia.